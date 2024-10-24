Премьер Катара: в Дохе ожидают прибытия делегаций США и Израиля

Премьер-министр Катара Мухаммад бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани сообщил, что вскоре в Доху прибудут делегации США и Израиля для консультации по вопросу о прекращении огня в секторе Газы и "обмене пленными" с ХАМАСом.

"Американские и израильские переговорщики встретятся в Дохе, где обсудят пути достижения прорыва в переговорах о прекращении огня", – сказал катарский премьер на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Дохе.