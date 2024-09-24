Минздрав Ливана: за два дня в результате ударов ЦАХАЛа погибли около 560 ливанцев

Министерство здравоохранения Ливана сообщает, что 23-24 сентября 2024 года в результате ударов ВВС ЦАХАЛа по целям в разных районах страны были убиты не менее 558 человек.

В больницы доставлены 1835 раненых в результате этих атак.

Министр здравоохранения Ливана Рас аль-Абид сообщил, что среди убитых 50 детей и 94 женщины.

ЦАХАЛ подчеркивает, что зачастую ливанцы гибли или получали ранения в результате вторичных взрывов – детонации ракет, которые были спрятаны в домах террористами "Хизбаллы".