Есть ли надежда остановить войну в Ливане: что думают об этом в Бейруте

На протяжении года ливанцы жили, опасаясь новой большой войны с Израилем. Понедельник, 23 сентября 2024 года, был днем, когда их страхи стали реальностью, хотя споры о том, можно ли считать происходящее Третьей Ливанской войной или нет, продолжаются. И в Ливане, и в Израиле понимают, что удары с обеих сторон могут стать еще более интенсивными, не исключено, что ЦАХАЛ введет наземные силы в Ливан. Предсказать развитие событий мало кто берется, но все же есть те, кто еще уговаривают себя – это не война, а попытка подтолкнуть "Хизбаллу" к переговорам. На днях арабские эксперты предупреждали: концепция Израиля – "эскалация ради деэскалации" не сработает. Они призывали найти способ решить проблему внутри Ливана. Речь о том, чтобы дать возможность "Хизбалле" выйти из конфликта без потери лица. Вопрос – не слишком ли поздно, да и было ли в принципе возможно.

Автор публикации: Марианна Беленькая

Израиль меняет баланс сил

Сотни погибших и тысячи раненых в Ливане за один день, 23.09.2024, в результате израильских атак. Ливанские соцсети переполнены сообщениями о погибших семьях и разрушенных домах. Люди в шоке от происходящего и роста числа жертв, хотя масштабных боевых действий в Ливане с опасением ожидали на протяжении всего года, с тех пор как 8 октября 2023 года "Хизбалла" объявила о поддержке ХАМАСа и начала обстрелы израильской территории. Но все равно ливанцы оказались не готовы к тому, что израильская армия перешла к решительным действиям.

"Для тех, кто еще не понял, хочу разъяснить политику Израиля – мы не ждем угрозу, мы ее предотвращаем. Везде, на каждой арене, в любое время. Мы устраняем высокопоставленных командиров, устраняем террористов, уничтожаем ракеты... Кто бы ни пытался нанести нам ущерб, мы причиняем ему еще больше вреда. Я обещал, что мы изменим баланс безопасности, баланс сил на севере – именно это мы и делаем", – заявил в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу.

Его слова прозвучали на фоне сообщений о сотнях ударов, нанесенных израильской авиацией по территории Ливана, одновременно почти без остановки сигналы тревоги звучали на севере и северо-востоке Израиля, реагируя на обстрелы со стороны "Хизбаллы".

Нетаниягу, как и ранее министр обороны Израиля Йоав Галант, призвал граждан страны к терпению. С 8 октября "Хизбалла" наращивала интенсивность обстрелов севера Израиля, несмотря на многочисленные предупреждения. Десятки тысяч человек уже почти год не могут вернуться в свои дома. Международные посредники все это время надеялись найти дипломатическое решение проблемы и не допустить большой войны между Израилем и "Хизбаллой", которая может затронуть весь регион. Считалось, что прекращение огня в секторе Газы автоматически приведет к аналогичном результату на ливано-израильской границе. Это основывалось на заявлениях "Хизбаллы" о том, что она воюет исключительно из солидарности с палестинцами и как только в секторе Газы все стихнет, она также остановится. Позднее к словам о Газе добавилось требование остановить операции Израиля в Иудее и Самарии (Западный берег). Однако вопрос с прекращением огня в Газе подвис на неопределенный срок, да и в случае другого развития событий – сомнительно, что жители севера Израиля были бы готовы вернуться в свои дома пока боевики "Хизбаллы" остаются у самой границы.

В многочисленных дискуссиях, которые велись через посредников – в первую очередь США и Францию – говорилось о необходимости соблюдения резолюции СБ 1701, принятой в 2006 году по итогам Второй Ливанской войны. Ее главный посыл – отсутствие вооруженных формирований кроме миротворцев ООН и регулярной ливанской армии на территории между "голубой линией" (линия разграничения между Ливаном и Израилем) и рекой Литани. В резолюции также повторяется требование о разоружении всех ливанских неофициальных формирований, озвученное еще в 1989 году в документах, знаменующих окончание гражданской войны в Ливане. "Хизбалла" все это проигнорировала. Постепенно ее боевики вернулись в приграничный район. Однако до 8 октября 2023 года, несмотря на периодические инциденты, и Израиль, и "Хизбалла" соблюдали осторожность, чтобы не провоцировать новую большую войну.

Год назад все изменилось, правда обе стороны по-прежнему старались не переходить "красные линии", хотя они значительно расширились. Но по-прежнему полномасштабной войны никто не хотел. Никто не хочет ее и сейчас, но в Израиле устали ждать – жители севера должны вернуться домой, бесконечно терпеть обстрелы "Хизбаллы" стало невозможным. В итоге на прошлой неделе израильское решение добавило к целям войны – возвращение жителей севера в свои дома. 18 сентября Йоав Галант отправился на военную базу Рамат-Давид на севере Израиля, откуда заявил: "Я думаю, мы находимся в начале новой фазы этой войны и нам нужно приспосабливаться".

В понедельник вечером начальник генштаба ЦАХАЛ Герцог А-Леви заявил, что армия "начала упреждающую наступательную операцию" и наносит удары по военной инфраструктуре, которую "Хизбалла" начала строить после Второй ливанской войны.

Вопрос, что станет итогом этой операции, кроме существенного подрыва военного потенциала "Хизбаллы". Будет ли идти речь об уходе боевиков "Хизбаллы" за реку Литани, т.е. о возвращении к резолюции 1701 или о чем-то большем? А также сколько времени и сил понадобится для реализации этой задачи?

Эскалация ради деэскалации

Еще в конце прошлой неделе израильский журналист Барак Равид в статье на сайте Axios цитировал израильских чиновников, которые утверждали, что цель участившихся атак по "Хизбалле" – не начало войны, а попытка достичь "деэскалации посредством эскалации". Израиль считает, что усиление давления на "Хизбаллу" подтолкнет ее согласиться на дипломатическое соглашение, которое позволит гражданам на севере Израиля и юге Ливана вернуться в свои дома независимо от зашедших в тупик переговоров по установлению прекращения огня в секторе Газы.

По словам Равида, США признали обоснованность действий Израиля и были согласны с выбранной тактикой, однако выразили опасения, что ситуация в любой момент может выйти из-под контроля и привести к полномасштабной войне. Вашингтон предостерег Израиль от шагов, которые окончательно закроют путь к дипломатическому урегулированию.

Тем не менее Израиль решил усилить удары по Ливану. Впрочем, некоторые эксперты и политики утверждают, что это еще не масштабная война, а продолжение тактики давления Израиля на "Хизбаллу". Весьма характерны слова главы партии "Махане Мамлахти" и бывшего министра обороны Бени Ганца: "Мы должны действовать не только против "Хизбаллы", но и в отношении суверенного государства Ливан, которое несет ответственность за терроризм, исходящий с его территории". Ганц также добавил: "На перекрестке, где мы находимся, есть два пути продвижения вперед: сдерживать огонь и удерживать "Хизбаллу" на расстоянии, или продолжать наступление, включая наземный вход, если это то, что необходимо".

В Ливане также есть те, кто еще видит возможность удержаться от большой войны, которая будет включать и наземную операцию. "Много говорят о том, что Израиль хочет полномасштабной войны в Ливане. На самом деле, то, что мы видим сегодня, давно ожидалось, когда Израиль передислоцировал свои войска на север. Мы находимся в состоянии эскалации, чтобы повлиять на исход переговоров, а не спровоцировать полномасштабную войну", – написал в понедельник утром в социальной сети Х старший редактор Ближневосточного центра Карнеги в Бейруте Майкл Янг. Он также добавляет, что накануне "Хизбалла" атаковала север Израиля, чтобы подчеркнуть, что ни один израильтянин не вернется на север, пока продолжается война в Газе, а сегодня Израиль отвечает, что он опустошит большую часть юга и Бекаа в ответ на эти действия. "Но все это следует понимать как подготовку к переговорам", – подчеркивает Янг.

Впрочем, в Ливане достаточно тех, кто сомневались, что эскалация вынудит "Хизбаллу" сесть за стол переговоров. По крайней мере, так было еще до развития события в понедельник. "Деэскалация через эскалацию будет столь же успешной, как и широко разрекламированная нормализация между Израилем и Саудовской Аравией. Она не сработает", – написала в социальной сети Х Ранда Слим – ливано-американский эксперт, активно работающая в сфере урегулирования региональных конфликтов.

"Хизбалла" открыла счет

Позицию скептиков подкрепляют заявления лидеров "Хизбаллы", которые звучали на прошлой неделе после серии взрывов пейджеров и раций в Ливане и Сирии. "Хизбалла" и руководство Ливана обвинили в этом Израиль, тот в свою очередь свою ответственность за это не признал, в отличие от последовавшего в пятницу ракетного удара по южному пригороду Бейрута. Целью пятничной атаки стало командование сил "Радуан" – спецназа "Хизбаллы". Израильские власти утверждают, что командиры "Радуана" собрались на совещание, целью которого было планирование операции аналогичной той, что осуществил ХАМАС 7 октября 2023 года. "Хизбалла" признала гибель десятков своих командиров. Среди них основатель "Радуана" Ибрагим Акил, который в последние месяцы отвечал за все военной операции "Хизбаллы", сменив ликвидированного Израилем Фуада Шукра.

Всего в результате израильского удара по Бейруту в пятницу были убиты более 50 человек, в том числе женщины и дети. Свыше 60 получили ранения.

Взрывы средств связи генсек "Хизбаллы" шейх Хасан Насралла назвал "объявлением войны" со стороны Израиля. Эта мысль в дальнейшем звучала и в заявлениях других лидеров "Хизбаллы". Их основные тезисы сводились к следующему: 1) действия Израиля ведут к эскалации ситуации и вынуждают "Хизбаллу" к более активным действиям; 2) Израиль ведет войну против гражданского населения, нарушает правила ведения военных действий и собирается превратить Ливан во второй сектор Газы; 3) Израилю не удастся отделить ливанский фронт от сектора Газы. "Хизбалла" продолжит воевать до тех пор, пока в Газе не будет достигнуто прекращение огня. Таким образом, Израиль не сможет вернуть население в дома на севере страны военным путем. Единственный способ добиться этого – "остановить агрессию в секторе Газы и на Западном берегу"; 4) В случае, если израильская армия войдет на территорию Ливана и попытается создать буферную зону на юге, она окажется в ловушке.

При этом "Хизбалла" признает, что и взрывы средств связи, и удар по южному Бейруту стали для нее серьезным испытанием. "Три ​​военных преступления, которые причиняют нам боль, и они представляют собой высочайший уровень жестокости, которого мы никогда раньше не видели", – так охарактеризовал события минувшей недели заместитель генсека "Хизбаллы" шейх Наим Касем. Эти слова прозвучали в воскресенье во время похорон Ибрагима Акила. Шейх Касем также развил мысль Насраллы про объявление войны, отметив, что противостояние с Израилем вступило в новую фазу под названием "Битва открытого счета". Т.е. теперь "Хизбалла" решила действовать не только из принципа "око за око", который она декларировала ранее, но и наносить удары в любой момент, который посчитает нужным.

По словам Касема, первой выплатой по счету стали обстрелы Израиля в ночь на воскресенье, 22 сентября. Отдельно в официальном заявлении "Хизбаллы" говорилось, что обстрел израильской военной базы и аэропорта Рамат-Давид стал ответом "на неоднократные атаки Израиля, направленные против различных регионов Ливана и приведшие к гибели многих мирных мучеников". Местью за взрывы пейджеров и раций называются воскресные удары по району Хайфы. Их целью, согласно заявлению "Хизбаллы", стали предприятия военно-промышленного концерна "Рафаэль", которые, как подчеркивается в заявлении, специализируются на электронных средствах и оборудовании. Важен и пропагандистский момент – "Хизбалле" было важно атаковать именно Рамат-Давид, откуда Йоав Галант говорил о новой фазе войны. Одновременно арабские журналисты обратили внимание, что "Хизбалла" еще не успела ответить на убийство командиров "Радуана", но очевидно собиралась сделать это. Однако Израиль не стал ждать и 23 сентября перешел к активным действиям.

Решение внутри Ливана и пример Ирана

Несмотря на резкую эскалацию, посредники заявляют, что продолжают работать над поиском дипломатических решений. В частности, об этом сказал в понедельник президент США Джо Байден, правда его слова вызвали скепсис среди ливанцев. Хотя они и не отказываются от идеи, что западные страны смогут убедить Израиль остановиться.

Кроме того, в ливанских и в целом арабских СМИ в последнее время появилась серия статей, где речь идет о поиске решения внутри Ливана – прекращении внутриполитических разногласий, выборе президента, чья должность вакантна уже два года, утверждении правительства, но главное – "Хизбалла" должна прекратить боевые действия.

""Хизбалла" пожирает Ливан изнутри. Израиль обещает уничтожить его извне", – написал в воскресенье главный редактор франкоязычной ливанской газеты L'Orient-Le Jour Энтони Самрани. Он подчеркивает, что было ошибкой позволять "Хизбалле" отрыть фронт поддержки палестинцам, но это уже не изменить, хотя еще можно избежать тотальной войны. "Настало время всем политическим лидерам совместно призвать "Хизбаллу" положить конец этой войне, не стремясь ее унизить. Этого будет недостаточно, чтобы убедить военизированную партию, которая подчиняется лишь приказам Тегерана, но это покажет, что официальный Ливан сделал все, чтобы попытаться предотвратить худшее", – считает Самрани.

Ливанская газета "Ан-Нахар" также предлагает "Хизбалле" пересмотреть свое решение вступить войну с Израилем. При этом указывается, как это сделать, не потеряв лица. Надо акцентировать внимание на успехах "сил сопротивления", пишет издание. В достижения предлагается записать отказ наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана от нормализации с Израилем пока не будет создано палестинское государство и восстановление международного интереса к палестинскому вопросу. "Почему бы вам не подчеркнуть важность этих дипломатических достижений, господин Насралла, в контексте стратегии отказа от увязки войны в Ливане с войной в Газе?", – задается вопросом автор статьи. Параллельно также предлагается продолжить оказывать дипломатическое и судебное давление на Израиль, но все это уже после прекращения боевых действий.

Интересно, что и "Ан-Нахар", и саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" указывают "Хизбалле" на пример Ирана. Речь о намеках верховного лидера Исламской республики Али Хаменеи на возможность тактического отступления в случае необходимости. Это прозвучало в середине августа в разгар ожидания иранского ответа Израилю на убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи.

Оба издания осторожно дают понять, что Иран выстраивает собственную линию отношений с США и продолжение активного противостояния "Хизбаллы" с Израилем может оказаться неудобным для Тегерана. "Аш-Шарк аль-Аусат" предлагает "Хизбалле" подумать, что будет с ней и с Ливаном, если война в Газе затянется, а Иран будет вести активные переговоры с Вашингтоном.

На этом фоне обращает на себя внимание бурная реакция в ливанских соцсетях на новость, которая совпала в понедельник с ударами Израиля по Ливану. Речь о заявлениях главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, что иранская делегация во главе с президентом Масудом Пезешкианом будет пытаться начать новый раунд переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий – по ядерной программе Тегерана, на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Кроме того, сам Пезешкиан подтвердил, что Тегеран будет вести диалог с Западом и касательно ситуации в Украине. Напомним, что Иран обвиняют в поставках беспилотников и ракет России. Не факт, что переговоры Ирана с США и Евросоюзом увенчаются успехом, но пока Тегерану не выгодно накалять ситуацию в ближневосточном регионе еще больше. В первую очередь по причине предстоящих выборов в США, где может победить Дональд Трамп, который активно обвиняет действующую американскую администрацию в том, что она допустила две большие войны – в Европе и на Ближнем Востоке и ничего не может сделать с ними. Возвращение Трампа в Белый дом – не в интересах Ирана, поэтому они в ближайшее время постараются играть на стороне демократов, т.е. действующей администрации. И это не очень хорошая новость для "Хизбаллы", а Израиль видимо просто воспользовался окном возможностей.

Между тем, сами ливанцы чувствуют себя преданными. Они в очередной раз убедились, что никто им не поможет, кроме них самих.

"Не существует ни одной израильской политической или военной партии, которая выступала бы против убийства ливанцев, так же как никогда не было никакого противодействия в Израиле убийствам палестинцев. Как бы сильно они ни расходились в политике, они согласны нас убивать. С другой стороны, Иран сегодня заявляет, что готов начать ядерные переговоры, "если другие стороны будут к этому готовы", после того как его президент заявил, что они и американцы – братья. А наши люди умирают", – написала в соцсети Х ливанская журналистка, ведущая телеканала "Аль-Хадас" Лара Набхан.