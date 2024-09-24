Администрация Байдена признала ОАЭ важным оборонительным партнером США

Президент США Джо Байден провел переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммадом бин Заидом. Американский лидер заявил, что США признали ОАЭ важным оборонительным партнером.

Эмираты стали вторым государством, получившим подобный статус – первой стала Индия. «Это позволит еще более расширить оборонное сотрудничество во имя безопасности на Ближнем Востоке, в Восточной Африке и бассейне Индийского залива», - говорится в заявлении Белого дома.