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Ближний Восток

Администрация Байдена признала ОАЭ важным оборонительным партнером США

время публикации: 24 сентября 2024 г., 14:54 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 14:54

Президент США Джо Байден провел переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммадом бин Заидом. Американский лидер заявил, что США признали ОАЭ важным оборонительным партнером.

Эмираты стали вторым государством, получившим подобный статус – первой стала Индия. «Это позволит еще более расширить оборонное сотрудничество во имя безопасности на Ближнем Востоке, в Восточной Африке и бассейне Индийского залива», - говорится в заявлении Белого дома.

Ближний Восток
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