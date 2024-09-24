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Ближний Восток

Беженцами стали более 26000 ливанцев – самое больше число за сутки со времени гражданской войны

время публикации: 24 сентября 2024 г., 14:33 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 14:33
Беженцами стали более 26000 ливанцев – самое больше число за сутки со времени гражданской войны
AP Photo/Hassan Ammar

Как сообщает газета "Аль-Араби аль-Джадид", по меньшей мере 26,500 жителей Южного Ливана покинули свои дома и направились на север в поисках убежища. Отмечается, что с окончания в 1990 году гражданской войны это самое большое число беженцев за сутки.

Министр экологии Ливана Насер Ясин, также возглавляющий агентство по чрезвычайным ситуациям, сообщил, что их готовы принять 89 убежищ, оборудованных, в основном, в школах. Согласно СМИ, здесь уже разместились более 16000 человек.

Массовый исход жителей привел к многокилометровым пробкам на ведущих на север шоссе. Беженцы используют и полосы встречного движения. Напомним, что еще порядка 100000 жителей Южного Ливана покинули свои дома в последние месяцы.

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