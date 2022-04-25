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NEWSru.co.il :: Ближний Восток25 апреля 2022 г., 14:32

Бывший иранский парламентарий признал: Иран вел работу над ядерным оружием

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Бывший иранский парламентарий признал: Иран вел работу над ядерным оружием

Бывший заместитель председателя парламента Ирана Али Мотахари заявил, что производство ядерного оружия было изначальной целью иранского ядерного проекта, однако властям не удалось сохранить разработки в тайне.

"Государство, развивающее мирную ядерную программу, не начинает с обогащения урана. Если бы нам удалось тайно произвести и испытать атомную бомбу, это стало бы серьезным сдерживающим фактором", - цитирует политика сайт Iran International.

При этом бывший депутат подчеркнул: верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи запретил военные ядерные разработки. Однако следует отметить, что опубликованная Хаменеи фетва запрещает применение, а не создание ядерного оружия.


О том, что режим аятолл работает над созданием ядерного оружия, сообщила в 2002 году радикальная оппозиционная группа "Моджахаддин Хальк". По некоторым данным, сведения были получены от американских спецслужб.

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