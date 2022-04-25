UNRWA готовится отказаться от обеспечения палестинских беженцев

Агентство ООН по помощи палестинским беженцам сообщило, что в связи с отсутствием финансирования оно рассматривает возможность передать обеспечение нужд пяти миллионов палестинцев, проживающих в лагерях беженцев, другим агентствам.

Глава агентства Филиппе Лазарини выступил с открытым письмом, в котором отметил, что война в Украине, вызвавшая рост цен на продовольствие, делает положение палестинцев еще более тяжелым. Особенно сложная ситуация сложилась в Сирии, где многие лагеря стали ареной боев.

"Недостаток финансирования UNRWA стал результатом изменения геополитических приоритетов, новой региональной динамики, возникновения других гуманитарных кризисов и усталости доноров от затяжного конфликта. Даже для арабских доноров палестинский вопрос теряет приоритет", - констатировал он.

Палестинские движения поспешили выступить в поддержку агентства. "Сохранение UNRWA – это сохранение права беженцев на возвращение, на справедливую компенсацию", - сообщила ООП, в то время как "Исламский джихад" назвал происходящее заговором против палестинцев.