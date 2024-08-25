Делегация Израиля прибыла в Каир на переговоры

Израильская делегация во главе с руководителем "Моссада" Давидом Барнеа прибыла в Каир для переговоров о возвращении заложников и достижении прекращения огня в секторе Газы. Переговоры будут вестись с посредниками из США, Египта и Катара.

Одновременно в Каире находится делегация ХАМАСа во главе с членом политбюро группировки Халилем аль-Хайя. При этом подчеркивается, что она не будет принимать участия в переговорах, но получит от египетской стороны информацию об их содержании.

По сообщениям арабских источников, в ходе переговоров в Каире Израиль и Египет сблизили свои позиции по вопросу о наблюдательных вышках в районе Филадельфийского коридора.

Кроме того, сообщается, что израильская делегация настаивает на возвращении пяти живых заложников каждую неделю в период прекращения огня.