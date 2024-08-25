Глава комитета начальников штабов США, совершающий региональное турне, прибыл в Египет

Президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси встретился с прибывшим на Ближний Восток главой Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном. Обсуждалась ситуация в регионе.

Ас-Сиси заявил, что международное сообщество должно занять в отношении происходящего четкую и решительную позицию. Он предупредил об опасности эскалации на границе Израиля и Ливана, подчеркнув необходимость обеспечения стабильности и независимости Ливана.

Обсуждались также стратегическое партнерство Каира и Вашингтона, а также посреднические усилия США, Египта и Катара по достижению соглашения между Израилем и ХАМАСом.

Визит Брауна в регион заранее не анонсировался. Американский генерал начал его с посещения Иордании, а из Египта направится в Израиль. Администрация США, заявляя о готовности обеспечить безопасность Израиля, одновременно стремятся предотвратить региональную войну.