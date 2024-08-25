Хуситы поздравили "Хизбаллу" с "масштабным героическим ударом" по Израилю

Йеменские хуситы поздравили "Хизбаллу" с успехом "первого этапа операции возмездия" за ликвидацию главы боевого крыла ливанской террористической группировки Фуада Шукра. Они также пригрозили активизировать удары по Израилю.

"Мы поздравляем "Хизбаллу" и ее генерального секретаря с масштабной героической атакой, которую провели утром бойцы сопротивления против израильского врага. Этот мощный удар подтвердил, что сопротивление способно реализовывать свои угрозы", – говорится в заявлении.

Напомним: руководство "Хизбаллы" объявило о завершении "первого этапа" мести Израилю за ликвидацию Фуада Шукра. При этом в "Хизбалле" утверждают, что "все цели достигнуты". Всего, по утверждению группировки, утром 25 августа по целям в Израиле были выпущены около 320 ракет и десятки БПЛА.

Руководство "Хизбаллы" настаивает на том, что все ракеты и БПЛА были запущены по заранее определенным целям на территории Израиля ровно тогда, когда планировалось. Утверждается, что были поражены 11 "стратегических" целей на севере Израиля.