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Ближний Восток

В Иране возобновлен доступ к WhatsApp и Google Play

Интернет
Иран
время публикации: 25 декабря 2024 г., 11:53 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 11:56
В Иране возобновлен доступ к WhatsApp и Google Play
AP Photo/Martin Meissner

Правительство Ирана сообщило о снятии блокировки WhatsApp и Google Play. Решение было принято Высшим советом по киберпространству. Как сообщается, на заседании присутствовал иранский президент Масуд Пезешкиан.

Министр связи Сатар Хашеми сообщил, что планируются и другие послабления в том, что касается доступа к интернету. "Это только первый шаг. Мы продолжим движение по этому пути", – сообщил он в социальных сетях.

Киберпространство стало наиболее эффективным инструментом организации противников режима. Социальные сети сыграли важную роль в ходе оппозиционных выступлений, начавшихся в сентябре 2022 года после смерти задержанной полицией нравов Махсы Амини. После этого они были запрещены.

Ближний Восток
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