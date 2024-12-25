В Иране возобновлен доступ к WhatsApp и Google Play

Правительство Ирана сообщило о снятии блокировки WhatsApp и Google Play. Решение было принято Высшим советом по киберпространству. Как сообщается, на заседании присутствовал иранский президент Масуд Пезешкиан.

Министр связи Сатар Хашеми сообщил, что планируются и другие послабления в том, что касается доступа к интернету. "Это только первый шаг. Мы продолжим движение по этому пути", – сообщил он в социальных сетях.

Киберпространство стало наиболее эффективным инструментом организации противников режима. Социальные сети сыграли важную роль в ходе оппозиционных выступлений, начавшихся в сентябре 2022 года после смерти задержанной полицией нравов Махсы Амини. После этого они были запрещены.