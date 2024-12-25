Рождество в Бейт-Лехеме прошло под знаком солидарности с Газой

В Бейт-Лехеме, городе, где, по преданию, родился Иисус Христос, отметили Рождество по грегорианскому календарю. Второй год подряд праздник отмечают очень скромно, в знак солидарности с сектором Газы даже не стали устанавливать елку на главной площади города.

Участвовавшие в традиционной процессии дети исполняли рождественские гимны, но транспаранты, которые они несли, также были посвящены Газе. "Остановите геноцид в Газе" и "Мы хотим жить, а не умирать", – было написано на них.

"Мы будем молиться, чтобы попросить Всевышнего положить конец страданиям, даровать этой части мира мир, которого мы так ждем, мир, который принес миру Иисус", – заявил мэр города Антон Салман.

О солидарности с Газой говорил и латинский патриарх Иерусалима Пьербатиста Пиццабалла. Он рассказал, что в воскресенье отслужил в секторе мессу. "Я только что из Газы. Там все разрушено, уничтожено, нищета, бедствие", – сказал он.

Отметим, что, по официальной точке зрения палестинского руководства, Иисус Христос был палестинцев. Фактически и Папа Римский Франциск поддержал эту точку зрения, посетив установленный в Ватикане рождественский вертеп, где младенец-Иисус возлежал в яслях на куфии.