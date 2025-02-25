В юго-востоке Ирана проведена операция против суннитских сепаратистов

Из города Чабахар на юго-востоке Ирана поступают сообщения о перестрелке между военнослужащими и боевиками радикальной суннитской группировки "Джайш аль-Адль", ведущей борьбу за независимость Белуджистана.

Оппозиционный сайт Iran International сообщает, что силы режима предприняли штурм жилого дома. В опубликованном на сайте видео военнослужащие ведут огонь из ручных противотанковых гранатометов. Как сообщается, из дома велся ответный огонь.

Согласно публикации, чтобы подавить сопротивление, были применены тяжелые вооружения. В ходе операции были задействованы беспилотные летательные аппараты.