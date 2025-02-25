Сергей Лавров прибыл в Тегеран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, прибывший с визитом в Тегеран, встретился со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи. Как сообщила пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства, на переговорах были затронуты вопросы, представляющие обоюдный интерес, а также региональные проблемы.

В МИД России накануне визита сообщили, что особый упор в ходе переговоров планируется сделать на дальнейшем наращивании взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества в контексте реализации ключевых совместных проектов в области энергетики и транспорта.

"Предполагается обмен мнениями по ряду актуальных международных вопросов, включая обстановку в Сирии, Закавказье, Афганистане, Йемене, зоне Персидского залива, ближневосточное урегулирование, каспийскую проблематику и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", – говорится в заявлении.