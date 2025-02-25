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Ближний Восток

Сергей Лавров прибыл в Тегеран

время публикации: 25 февраля 2025 г., 14:10 | последнее обновление: 25 февраля 2025 г., 14:10
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, прибывший с визитом в Тегеран, встретился со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи
Kristina Kormilitsyna, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, прибывший с визитом в Тегеран, встретился со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи. Как сообщила пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства, на переговорах были затронуты вопросы, представляющие обоюдный интерес, а также региональные проблемы.

В МИД России накануне визита сообщили, что особый упор в ходе переговоров планируется сделать на дальнейшем наращивании взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества в контексте реализации ключевых совместных проектов в области энергетики и транспорта.

"Предполагается обмен мнениями по ряду актуальных международных вопросов, включая обстановку в Сирии, Закавказье, Афганистане, Йемене, зоне Персидского залива, ближневосточное урегулирование, каспийскую проблематику и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", – говорится в заявлении.

Ближний Восток
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