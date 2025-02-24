Сирийский лидер посетит Иорданию
время публикации: 24 февраля 2025 г., 16:37 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 16:53
Иорданские СМИ сообщают, что президент Сирии Ахмад аш-Шараа посетит 26 февраля Иорданию и встретится с королем Абдаллой Вторым. Сирийская граница является для Иордании самой беспокойной в связи с деятельностью контрабандистов.
Напомним, что 4 марта самопровозглашенный сирийский президент впервые примет участие в саммите Лиги арабских стран, которая пройдет в Каире. Главным вопросом станет противостояние планам президента США Дональда Трампа переселить жителей сектора Газы.