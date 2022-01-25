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NEWSru.co.il :: Ближний Восток25 января 2022 г., 11:52

В Египте требуют запретить первый арабский фильм, снятый Netflix

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В Египте требуют запретить первый арабский фильм, снятый Netflix

Группа депутатов египетского парламента призвала запретить на территории страны стриминговую платформу Netflix из-за выпуска на экран первого произведенного ей фильма на арабском языке. Вопрос будет обсуждаться на заседании парлмента.

Лента "Ашаб Уалла Ааз" рассказывает о группе друзей, которые решают делиться друг с другом всеми полученными ими сообщениями – в социальных сетях, по электронной почте и т.д. В ней снялись известные актеры из Ливана, Египта, Иордании, в том числе египетская звезда Мона Заки.

Фильм поднимает темы, считающиеся в традиционном арабском обществе табуированными, рассказывая о супружеских изменах, гомосексуальности, добрачных интимных отношениях.


Это вызвало возмущение ревнителей "традиционных ценностей". В суд было подано несколько исков, в которых утверждается, что он подрывает уклад жизни в Египте, содействуя распространению порока и порнографии. Мона Заки подверглась атаке ненавистников в социальных сетях.

В то же время "Ашаб Уалла Ааз" находится в Египте на первом месте по количеству просмотров.

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