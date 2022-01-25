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NEWSru.co.il :: Ближний Восток25 января 2022 г., 10:53

Глава МИД Ирана объяснил, при каких условиях возможны прямые переговоры с США

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Глава МИД Ирана объяснил, при каких условиях возможны прямые переговоры с США

Министр иностранных дел Исламской республики Иран Хосейн Амир-Абдоллахиян заявил, что официальный Тегеран готов рассмотреть возможность прямых переговоров с США по возвращению к договору о судьбе иранской ядерной программы.

"Сообщения, согласно которым США и Иран ведут прямые переговоры, не соответствуют истине. В то же время, если мы достигнем этапа, когда достижение справедливого договора с обеспечением гарантий потребует таких переговоров, мы взвесим эту возможность", - сказал он.

Делегации двух сторон, которые ведут переговоры в Вене, общаются друг с другом через посредников. Американские представители предлагали начать прямые переговоры. Около месяца назад специальный представитель администрации США по Ирану Роберт Малли предложил иранцам встретиться в любое время и в любом месте.


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