Президент Израиля Ицхак Герцог посетит ОАЭ с официальным визитом

Президент Израиля Ицхак Герцог и его жена Михаль вылетят в воскресенье, 30 января, в Объединенные Арабские Эмираты с официальным двухдневным визитом по приглашению наследного принца и фактического правителя ОАЭ Мухаммада бин Зайеда.

В ходе визита Герцог с супругой посетят Дубай и Абу-Даби, и проведут официальную встречу с бин Зайедом, с министром иностранных дел и регионального развития ОАЭ Абдаллой бин Зайедом, с эмиром Дубая (по совместительству – вице-президентом, премьер-министром и министром обороны ОАЭ) Мухаммадом бин Рашидом аль-Мактумом.

Также в ходе визита Герцог откроет "День Израиля" на проходящей в ОАЭ международной выставке EXPO 2020.