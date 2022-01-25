В Стамбуле за сутки выпало до 80 см снега

Сильный снегопад парализовал жизнь в крупнейшем городе Турции – Стамбуле. Прекратил работу Международный аэропорт, мэрия 16-миллионного мегаполиса призвала водителей частного автотранспорта не садиться за руль.

В некоторых районах города выпало до 80 см снега. Борьбу со стихией ведут 7000 муниципальных служащих и 1500 единиц спецтранспорта. Работы по расчистке ведутся круглосуточно. Уже использовано 40000 тонн соли.

Служащие общественного сектора получили разрешение не выходить 25 января на работу – за исключением полицейских, медиков и транспортников. Непогода пришлась на зимние каникулы, и школы в Турции закрыты.

Причиной снегопада стал арктический антициклон, приведший к значительному снижению температуры. 26 января его ждут и в Израиле.