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NEWSru.co.il :: Ближний Восток25 января 2022 г., 12:40

В Стамбуле за сутки выпало до 80 см снега

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В Стамбуле за сутки выпало до 80 см снега

Сильный снегопад парализовал жизнь в крупнейшем городе Турции – Стамбуле. Прекратил работу Международный аэропорт, мэрия 16-миллионного мегаполиса призвала водителей частного автотранспорта не садиться за руль.

В некоторых районах города выпало до 80 см снега. Борьбу со стихией ведут 7000 муниципальных служащих и 1500 единиц спецтранспорта. Работы по расчистке ведутся круглосуточно. Уже использовано 40000 тонн соли.

Служащие общественного сектора получили разрешение не выходить 25 января на работу – за исключением полицейских, медиков и транспортников. Непогода пришлась на зимние каникулы, и школы в Турции закрыты.


Причиной снегопада стал арктический антициклон, приведший к значительному снижению температуры. 26 января его ждут и в Израиле.

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