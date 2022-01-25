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NEWSru.co.il :: Ближний Восток25 января 2022 г., 10:17

Хусейн аш-Шейх выдвинут на пост генсека ООП

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Хусейн аш-Шейх выдвинут на пост генсека ООП

Центральный комитет движения ФАТХ принял решение выдвинуть кандидатом на пост генерального секретаря ООП министра по делам гражданской администрации Хусейна аш-Шейха. Он сменит умершего от коронавируса Саиба Ариката.

62-летний аш-Шейх входит в ближайшее окружение председателя Палестинской администрации Махмуда Аббаса. Назначение сделает политика одним из ведущих кандидатов в преемники 86-летнего главы ПА, когда тот уйдет с политической арены по тем или иным причинам.

В начале февраля должно состояться заседание центрального совета ООП, на котором должна быть утверждена кандидатура аш-Шейха. Предполагается, что речь идет о чистой формальности, поскольку ФАТХ занимает в ООП доминирующее положение.


Добавим, что в ПА аш-Шейх отвечает за контакты с израильской стороной. Несколько дней назад он посетил Тель-Авив и встретился с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом.

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Яир Лапид встречался с Хусейном Аш-Шейхом

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