Заместитель спецпредставителя Байдена по Ирану подал в отставку
Государственный департамент США подтвердил, что Ричард Нефью подал в отставку с поста заместителя специального представителя США по Ирану. Он останется сотрудником государственного департамента.
Официально причина отставки не сообщается. Согласно заявлению госдепа, кадровые перестановки после года деятельности администрации являются обычным делом.
Однако ранее Wall Street Journal утверждал, что Неaью подал в отставку по принципиальным соображениям. Он выступал за более жесткую позицию в отношении Ирана по проходящих в Вене переговорах о возвращении к соглашению о судьбе иранской программы.
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