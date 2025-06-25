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Ближний Восток

NourNews: в Иране арестованы 700 "израильских наемников", управлявших дронами

время публикации: 25 июня 2025 г., 08:38 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 08:38
NourNews: в Иране арестованы 700 "израильских наемников", управлявших дронами
AP Photo/Vahid Salemi

Иранское агентство NourNews заявляет, что за 12 дней войны с Израилем на территории Ирана были арестованы 700 "израильских наемников". Только в Тегеране за этот период было обнаружено 10 тысяч "микродронов", утверждается в публикации.

"Большинство арестов было произведено в провинциях Керманшах, Исфахан, Хузестан, Фарс и Лурестан... Точное число арестов в провинции Тегеран пока не объявлено", – сказано в публикации NourNews.

Согласно указанному источнику, арестованных подозревают в управлении "микродронами" и "дронами-камикадзе", изготовлении самодельных бомб, фотографировании секретных военных объектов и передаче информации израильским военным.

"Предоставленная статистика основана на официальных отчетах, опубликованных органами безопасности и юстиции страны, и не включает дела, связанные с задержанными иностранными гражданами", – утверждает NourNews.

Отметим, что NourNews является популярным в Иране изданием, но зачастую грешит неточностью публикуемой информации.

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