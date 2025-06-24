Иранские СМИ: в Тебризе вновь активированы системы ПВО
время публикации: 24 июня 2025 г., 22:44 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 22:44
Иранские СМИ сообщают, что в Тебризе, в иранской провинции Восточный Азербайджан, активированы системы ПВО в связи с атакой израильских беспилотников.
Агентство Reuters отмечает, что сообщение об отражении атаки беспилотников появилось на нескольких новостных сайтах, но официально не было подтверждено.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 июня 2025