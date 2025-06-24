x
24 июня 2025
|
последняя новость: 23:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 июня 2025
|
24 июня 2025
|
последняя новость: 23:37
24 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иранские СМИ: в Тебризе вновь активированы системы ПВО

Иран
Израиль
Война с Ираном
ЦАХАЛ
время публикации: 24 июня 2025 г., 22:44 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 22:44
Иранские СМИ: в Тебризе вновь активированы системы ПВО
David Cohen/Flash90

Иранские СМИ сообщают, что в Тебризе, в иранской провинции Восточный Азербайджан, активированы системы ПВО в связи с атакой израильских беспилотников.

Агентство Reuters отмечает, что сообщение об отражении атаки беспилотников появилось на нескольких новостных сайтах, но официально не было подтверждено.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 июня 2025

По оценке разведки США, ядерный потенциал Ирана не уничтожен, а отброшен назад на считанные месяцы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 июня 2025

Нетаниягу выступил с первым публичным заявлением после вступления в силу режима прекращения огня
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 июня 2025

Начальник Генштаба: "Важная фаза завершена, но кампания против Ирана не закончена"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 июня 2025

Канцелярия Нетаниягу признает: Израиль воздержался от масштабного ответа по просьбе Трампа