Иранские СМИ: в Тебризе вновь активированы системы ПВО

Иранские СМИ сообщают, что в Тебризе, в иранской провинции Восточный Азербайджан, активированы системы ПВО в связи с атакой израильских беспилотников.

Агентство Reuters отмечает, что сообщение об отражении атаки беспилотников появилось на нескольких новостных сайтах, но официально не было подтверждено.