ХАМАС приветствовал решение СБ ООН и выразил готовность "принять участие в процессе обмена пленными"

Террористическая организация "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС) распространила заявление, в котором приветствовала решение Совета безопасности ООН с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газы до окончания священного для мусульман месяца Рамадан.

В заявлении, распространенном "Палестинским информационным центром", подчеркивается необходимость достижения постоянного прекращения огня, которое приведет к выводу израильских войск из сектора Газы и возвращению внутренних беженцев в покинутые ими после начала войны дома.

ХАМАС также заявил о своей готовности "принять участие в немедленном процессе обмена пленными, который приведет к освобождению пленных с обоих сторон".

ХАМАС призвал СБ ООН оказать давление на Израиль с тем, чтобы он соблюдал режим прекращения огня и "прекратил геноцид палестинского народа".