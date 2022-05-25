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Ближний Восток

Беспорядки на ливано-израильской границе. ЦАХАЛ применил спецсредства для разгона демонстраций

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Беспорядки на ливано-израильской границе. ЦАХАЛ применил спецсредства для разгона демонстраций
Flash90. Фото: А.Сугавкер

В среду, 25 мая, в Ливане состоялись праздничные мероприятия, посвященные 22-й годовщине "освобождения Южного Ливана". Более сотни членов ливанского мотоклуба под флагами "Хизбаллы" проехали вдоль границы с Израилем.

На границе с Израилем собрались сотни ливанцев на митинг. Начались беспорядки. Десятки мужчин, подойдя вплотную к пограничному заграждению, бросали камни и "коктейли Молотова".

Из пресс-службы ЦАХАЛа сообщили, что на участке между Метулой и мошавом Мисгав-Ам с ливанской стороны границы начались беспорядки, участники которых бросают на территорию Израиля камни и бутылки с зажигательной смесью. Военнослужащие ЦАХАЛа используют спецсредства для отдаления демонстрантов от границы.

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