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Ближний Восток

Wall Street Journal: Иран использовал секретные отчеты МАГАТЭ для того, чтобы скрывать работу над атомной бомбой

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Wall Street Journal: Иран использовал секретные отчеты МАГАТЭ для того, чтобы скрывать работу над атомной бомбой
AP Photo/Michael Gruber, File

Иран получил доступ к секретным отчетам Международного агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) почти 20 лет назад, эти документы были переданы иранским высокопоставленным чиновникам, которые использовали секретную информацию для того, чтобы скрыть работы по разработке ядерного оружия, пишет американское издание The Wall Street Journal.

Со ссылкой на источники в разведывательных структурах WSJ пишет, что документы МАГАТЭ и сопутствующие им записи на фарси, сделанные иранскими чиновниками, позволяют понять, каким образом Тегеран использовал эту информацию для сокрытия сведений о военных ядерных проектах.

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В публикации отмечается, что эта "игра в кошки-мышки" препятствует достижению нового "ядерного соглашения".

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