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Ближний Восток

Взрыв в Дамаске. SOHR: погибший был связан с Ираном, за инцидентом стоит Израиль

время публикации: 25 мая 2024 г., 10:35 | последнее обновление: 25 мая 2024 г., 10:41
Взрыв в Дамаске. SOHR: погибший был связан с Ираном, за инцидентом стоит Израиль
Michael GiladiFlash90

В субботу, 25 мая, утром, в Дамаске, на улице Аль-Искан, прогремел взрыв, как сообщалось, сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиль неизвестными. Погиб один человек, сгорели три автомобиля, припаркованные рядом со взорванной машиной.

Cирийская мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что погибший в результате взрыва человек, по предварительной информации, "связан с Ираном", и высказывает предположение, что за атакой стоит Израиль.

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