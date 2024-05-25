Взрыв в Дамаске. SOHR: погибший был связан с Ираном, за инцидентом стоит Израиль

В субботу, 25 мая, утром, в Дамаске, на улице Аль-Искан, прогремел взрыв, как сообщалось, сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиль неизвестными. Погиб один человек, сгорели три автомобиля, припаркованные рядом со взорванной машиной.

Cирийская мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что погибший в результате взрыва человек, по предварительной информации, "связан с Ираном", и высказывает предположение, что за атакой стоит Израиль.