SOHR: силы ЦАХАЛа действуют на юго-западе Сирии

Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что 25 мая силы ЦАХАЛа действовали около Аль-Хамидии в провинции Кунейтра.

Судя по сообщению SOHR, были задействованы 14 транспортных средств и три танка.

Через несколько часов израильские военные отступили из этого района в сторону сирийской части Голанских высот, где они базируются в последние месяцы.

Цель операции неясна. ЦАХАЛ эту информацию не комментирует.