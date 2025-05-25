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Ближний Восток

SOHR: силы ЦАХАЛа действуют на юго-западе Сирии

Сирия
ЦАХАЛ
время публикации: 25 мая 2025 г., 14:46 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 14:46
SOHR: силы ЦАХАЛа действуют на юго-западе Сирии
AP Photo/Matias Delacroix

Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что 25 мая силы ЦАХАЛа действовали около Аль-Хамидии в провинции Кунейтра.

Судя по сообщению SOHR, были задействованы 14 транспортных средств и три танка.

Через несколько часов израильские военные отступили из этого района в сторону сирийской части Голанских высот, где они базируются в последние месяцы.

Цель операции неясна. ЦАХАЛ эту информацию не комментирует.

Ближний Восток
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