SOHR: силы ЦАХАЛа действуют на юго-западе Сирии
время публикации: 25 мая 2025 г., 14:46 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 14:46
Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что 25 мая силы ЦАХАЛа действовали около Аль-Хамидии в провинции Кунейтра.
Судя по сообщению SOHR, были задействованы 14 транспортных средств и три танка.
Через несколько часов израильские военные отступили из этого района в сторону сирийской части Голанских высот, где они базируются в последние месяцы.
Цель операции неясна. ЦАХАЛ эту информацию не комментирует.
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