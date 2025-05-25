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Ближний Восток

Хуситы вновь заявили об успешной атаке на "Бен-Гурион", хотя в аэропорту не было сирены

Йемен
Хуситы
время публикации: 25 мая 2025 г., 14:01 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 14:07
Хуситы вновь заявили об успешной атаке на "Бен-Гурион", хотя в аэропорту не было сирены
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Йеменский телеканал "Аль-Масира" распространил заявление представителя террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) Яхьи Сариа об "успешной" атаке на израильский международный аэропорт "Бен-Гурион".

Хуситы заявляют, что 25 мая выпустили по "Бен-Гуриону" "гиперзвуковую" баллистическую ракету.

ЦАХАЛ сообщал об перехвате ракеты. Сведений о каком-либо ущербе в результате этого обстрела из Йемена не поступало.

Отметим, что сирены звучали в Иерусалиме, Бейт-Шемеше и окрестностях, а также в Иудее, но их на этот раз не было в "Бен-Гурионе". То есть хуситам не удалось создать никакой угрозы для аэропорта.

Однако в организации "Ансар Аллах" подчеркивают, что каждая такая атака способствует воздушной блокаде Израиля, а значит может считаться успешной. И отчасти это действительно так.

Ближний Восток
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