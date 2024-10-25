ВВС ЦАХАЛа возобновили нанесение авиаударов в южных пригородах Бейрута

В ночь на 25 октября ЦАХАЛ возобновил нанесение ударов по целям в южных пригородах Бейрута.

Ливанские источники сообщают, что незадолго до этого глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа подполковник Авихай Адраи в третий раз за последние часы обратился к жителям нескольких домов в Дахии с просьбой отойти от зданий не менее чем на 500 метров, так как по ним будут нанесены удары.

Неофициальное ливанское информационное агентство "Аль-Марказия" сообщило, что ночная атака израильских ВВС началась с двух ударов по целям в квартале Шуайфат-Амрусия, после чего были атакованы цели в квартале Харет-Хрейк, а затем и в других районах.

В Шуайфате авиаудар привел к обрушению двух зданий, вызвав сильный пожар.

Другие цели израильских ВВС находилась в квартале Аль-Джамус, Сан-Терез, Бурдж аль-Баражне.