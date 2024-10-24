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Ближний Восток

В Каир прибыла делегация ХАМАСа для обсуждения ситуации в Газе

время публикации: 24 октября 2024 г., 23:16 | последнее обновление: 24 октября 2024 г., 23:26
В Каир прибыла делегация ХАМАСа для обсуждения ситуации в Газе
AP Photo/Akira Suemori

В Каир прибыла "делегация лидеров ХАМАСа" для обсуждения ситуации в секторе Газы. Об этом сообщил государственный телеканал Египта Al-Qahera News.

Источник в правительстве Египта сообщил телеканалу, что эти переговоры являются частью усилий Каира по возобновлению переговоров о прекращении огня и обмене пленными между Израилем и ХАМАСом.

Усама Хамдан, один из лидеров ХАМАСа, в интервью ливанскому телеканалу "Аль-Майядин" заявил, что делегация приехала в Каир, чтобы выслушать идеи и предложения, но при этом подчеркнул, что позиция организации остается прежней, она настаивает на полном прекращении огня и выводе израильских войск из сектора Газы в качестве условия для освобождения удерживаемых в плену израильтян.

Ранее арабские СМИ сообщали, что делегация ХАМАСа вылетела из Катара в Каир для встречи с новым главой общей разведки Египта Хасаном Махмудом Рашадом.

Ближний Восток
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