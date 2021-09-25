В Эрбиле прошел съезд иракских сторонников нормализации отношений с Израилем

В Эрбиле, столице Иракского Курдистана, состоялся съезд сторонников присоединения Ирака к "Авраамовым соглашениям" и нормализации отношений с Израилем.

В съезде, инициированном организацией Center for Peace Communications, приняли около 300 локальных шиитских и суннитских лидеров из различных частей Ирака.

Охрану мероприятия обеспечивали курдские службы безопасности, а в организации приняли участие также власти Объединенных Арабских Эмиратов. Выступления участников транслировались в прямом эфире в нескольких социальных сетях.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид приветствовал проведение съезда, подчеркнув, что Израиль стремится к расширению "Авраамовых соглашений".