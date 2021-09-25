Иерусалим:
16 - 22°
Тель-Авив:
22 - 27°
Эйлат:
25 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток25 сентября 2021 г., 06:56

В Эрбиле прошел съезд иракских сторонников нормализации отношений с Израилем

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В Эрбиле прошел съезд иракских сторонников нормализации отношений с Израилем В Эрбиле прошел съезд иракских сторонников нормализации отношений с Израилем

В Эрбиле, столице Иракского Курдистана, состоялся съезд сторонников присоединения Ирака к "Авраамовым соглашениям" и нормализации отношений с Израилем.

В съезде, инициированном организацией Center for Peace Communications, приняли около 300 локальных шиитских и суннитских лидеров из различных частей Ирака.

Охрану мероприятия обеспечивали курдские службы безопасности, а в организации приняли участие также власти Объединенных Арабских Эмиратов. Выступления участников транслировались в прямом эфире в нескольких социальных сетях.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид приветствовал проведение съезда, подчеркнув, что Израиль стремится к расширению "Авраамовых соглашений".

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

06:56 В Эрбиле прошел съезд иракских сторонников нормализации отношений с Израилем
19:33 Махмуд Аббас предъявил Израилю ультиматум на Генассамблее ООН
17:44 Столкновения возле Эвьятара; убит житель арабской деревни Бейта
15:36 Абу Марзук: на переговорах об "обмене пленными" достигнут "фундаментальный прогресс"
10:54 "Хизбалла" сообщила о прибытии в Сирию второго танкера из Ирана
14:48 Новый посол США: статус Иерусалима не будет пересмотрен
13:58 Reuters: в Судане ликвидирована экономическая империя ХАМАСа
13:00 В Турции изъят рекордный груз героина
11:15 США вернут Ираку похищенную табличку "Гильгамеша", которой 3500 лет
10:42 ХАМАС обвинил Израиль в смерти бывшего заключенного Хусейна Масалмы от рака
Загрузка...