Великобритания готовится к эвакуации граждан из Ливана

Правительство Великобритании сообщило о переброске на Кипр 700 военнослужащих на случай необходимости массовой эвакуации британских граждан из Ливана. В регионе уже находятся два корабля королевского ВМФ и транспортные вертолеты.

"События последних дней и последних часов показали, насколько нестабильна ситуация. Поэтому мы призываем всех британских граждан немедленно покинуть Ливан", – заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

Обеспокоенность эскалацией выразил и премьер-министр Кир Стармер. "Я призываю все стороны отойти от пропасти. Я направляюсь в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН, буду общаться с коллегами и союзниками. Я убежден, что необходимо прекращение огня", – сказал он.