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Ближний Восток

Великобритания готовится к эвакуации граждан из Ливана

время публикации: 25 сентября 2024 г., 13:27 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 13:58
Великобритания готовится к эвакуации граждан из Ливана
AP Photo/Hassan Ammar

Правительство Великобритании сообщило о переброске на Кипр 700 военнослужащих на случай необходимости массовой эвакуации британских граждан из Ливана. В регионе уже находятся два корабля королевского ВМФ и транспортные вертолеты.

"События последних дней и последних часов показали, насколько нестабильна ситуация. Поэтому мы призываем всех британских граждан немедленно покинуть Ливан", – заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

Обеспокоенность эскалацией выразил и премьер-министр Кир Стармер. "Я призываю все стороны отойти от пропасти. Я направляюсь в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН, буду общаться с коллегами и союзниками. Я убежден, что необходимо прекращение огня", – сказал он.

Ближний Восток
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