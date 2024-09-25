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12-й телеканал: США требуют от Израиля не атаковать инфраструктуру Ливана

время публикации: 25 сентября 2024 г., 09:21 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 09:27
12-й телеканал: США требуют от Израиля не атаковать инфраструктуру Ливана
AP Photo/Bilal Hussein

Как сообщают новости 12-го израильского телеканала, администрация США передала правительству Израиля указания, ограничивающие свободу действий ЦАХАЛа в Ливане. Она потребовала сделать различие между объектами террористической группировки "Хизбалла" и инфраструктурой Ливана.

Главная задача американской администрации – не допустить превращения военных действий между Израилем и "Хизбаллой" в полномасштабную региональную войну. О недопустимости такой войны заявил и президент США Джо Байден в прощальном выступлении на сессии Совета безопасности ООН.

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