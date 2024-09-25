12-й телеканал: США требуют от Израиля не атаковать инфраструктуру Ливана

Как сообщают новости 12-го израильского телеканала, администрация США передала правительству Израиля указания, ограничивающие свободу действий ЦАХАЛа в Ливане. Она потребовала сделать различие между объектами террористической группировки "Хизбалла" и инфраструктурой Ливана.

Главная задача американской администрации – не допустить превращения военных действий между Израилем и "Хизбаллой" в полномасштабную региональную войну. О недопустимости такой войны заявил и президент США Джо Байден в прощальном выступлении на сессии Совета безопасности ООН.