Телеканал LBCI: "Возможно, уже утром мы увидим результаты переговоров между Израилем и Ливаном"

Ливанский телеканал LBCI, рассказывая о международных усилиях по достижению прекращения огня между Израилем и "Хизбаллой", оценивает переговоры, ведущиеся при участии представителя Вашингтона в Ливане Амоса Хофштейна, как "серьезные" и отмечает, что они находятся на продвинутой стадии. "Возможно результаты переговоров мы увидим уже утром", – сообщил телеканал.

Телеканал также рассказывает о встречах и.о. премьер-министра Ливана Наджиба Микати в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, проводимых перед началом экстренного совещания СБ ООН по Ливану. Микати встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и поблагодарил его за усилия, предпринимаемые Парижем для того, чтобы остановить "израильские атаки" и достичь всеобъемлющего соглашения по урегулированию ситуации в регионе.

Наджиб Микати также встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и Амосом Хофштейном.

В это же время арабская новостная служба телеканала Sky News сообщила, что спикер парламента Ливана Набих Берри продвигает инициативу по снижению напряженности на границе с Израилем, предусматривающую приостановку боевых действий на четыре недели. Согласно инициативе Набиха Берри, четыре недели затишья позволят американскому посреднику Амосу Хохшейну провести переговоры с Израилем и Ливаном и достичь соглашения.

В окружении Биньямина Нетаниягу отрицают факт ведения переговоров с "Хизбаллой" о временном прекращении огня. "Красная черта" Нетаниягу и Дермера, это отодвинуть "Хизбаллу" за реку Литани", - заявляют источники, знакомые с ситуацией.