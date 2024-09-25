Sky News и Reuters сообщают о международных усилиях достичь прекращения огня в Ливане

Арабская новостная служба телеканала Sky News сообщила, что спикер парламента Ливана Набих Берри продвигает инициативу по снижению напряженности на границе с Израилем, предусматривающую приостановку боевых действий на четыре недели.

Согласно инициативе Набиха Берри, четыре недели затишья позволят американскому посреднику Амосу Хохшейну провести переговоры с Израилем и Ливаном и достичь соглашения.

Агентство Reuters, ссылаясь на шесть высокопоставленных источников, передало, что администрация Байдена продвигает новую инициативу, включающую прекращение военных действий в Газе и Ливане, а также возвращение похищенных израильтян. По данным Reuters, этот план обсуждается в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН.

При этом высокопоставленный источник в Ливане заявил Reuters, что "Хизбалла" открыта для любой инициативы, которая приведет к окончанию войны в Газе и Ливане.

Три высокопоставленных источника в Израиле заявили Reuters, что США и Франция работают над достижением соглашения о прекращении огня между Ливаном и Израилем, но пока не добились существенного прогресса.