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Ближний Восток

Sky News и Reuters сообщают о международных усилиях достичь прекращения огня в Ливане

время публикации: 25 сентября 2024 г., 18:38 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 18:38
Sky News и Reuters сообщают о международных усилиях достичь прекращения огня в Ливане
AP Photo/Bilal Hussein

Арабская новостная служба телеканала Sky News сообщила, что спикер парламента Ливана Набих Берри продвигает инициативу по снижению напряженности на границе с Израилем, предусматривающую приостановку боевых действий на четыре недели.

Согласно инициативе Набиха Берри, четыре недели затишья позволят американскому посреднику Амосу Хохшейну провести переговоры с Израилем и Ливаном и достичь соглашения.

Агентство Reuters, ссылаясь на шесть высокопоставленных источников, передало, что администрация Байдена продвигает новую инициативу, включающую прекращение военных действий в Газе и Ливане, а также возвращение похищенных израильтян. По данным Reuters, этот план обсуждается в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН.

При этом высокопоставленный источник в Ливане заявил Reuters, что "Хизбалла" открыта для любой инициативы, которая приведет к окончанию войны в Газе и Ливане.

Три высокопоставленных источника в Израиле заявили Reuters, что США и Франция работают над достижением соглашения о прекращении огня между Ливаном и Израилем, но пока не добились существенного прогресса.

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