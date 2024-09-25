Аятолла Хаменеи: "Несмотря на потери, победа будет за сопротивлением"

Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи встретился 25 сентября с иранскими военнослужащими. Он признал, что израильские удары ослабили "Хизбаллу", однако выразил уверенность, что противник не заставит ее встать на колени.

"Часть ценных сил "Хизбаллы" приняла мученическую смерть. Но движение сохранило организационную мощь и человеческие ресурсы. Этому не помешала и гибель представителя командования. Окончательная победа будет за палестинским и ливанским сопротивлением", – заявил он.

Согласно публикациям СМИ, в последние дни "Хизбалла" обратилась к Ирану с просьбой о нанесении удара по Израилю, однако режим аятолл отверг этот призыв на том основании, что сейчас в США находится президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Отметим, что после ликвидации в Тегеране главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи официальный Тегеран пригрозил Израилю местью. Однако это обещание остается невыполненным.