Древняя, как пирамиды: в Газе обнаружена статуя ханаанской богини
Крестьянин, обрабатывавший свое поле недалеко от Хан-Юниса на юге сектора Газы, обнаружил каменную статуэтку, которой около 4500 лет. Она практически современница египетских пирамид.
Глава управления древностей министерства туризма администрации ХАМАСа Джамаль Абу Рейда рассказал, что скульптура изображает Анат – ханаанскую богиню любви и войны. Высота статуэтки – 22 сантиметра, она изготовлена из известняка.
Он напомнил, что через нынешний сектор Газы проходил "морской путь" - одна из главных коммуникаций древнего мира, связывавшая Египет и Месопотамию.
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