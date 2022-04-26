США предупредили ООН: война в Украине угрожает палестинцам голодом

Заместитель представителя США в ООН Ричард Миллс сообщил Совету безопасности, что российско-украинская война может привести к нехватке продовольствия на палестинских территориях.

"Неспровоцированная агрессия президента Путина против Украины приведет в ближайшие недели к новому ухудшению продовольственной безопасности – как в Газе, так и на Западном берегу. Растут цены на продовольствие, топливо, другие товары", - сказал дипломат.

Напомним: Агентство ООН по помощи палестинским беженцам сообщило, что в связи с отсутствием финансирования оно рассматривает возможность передать обеспечение нужд пяти миллионов палестинцев, проживающих в лагерях беженцев, другим агентствам.

Глава агентства Филиппе Лазарини выступил с открытым письмом, в котором отметил, что война в Украине, вызвавшая рост цен на продовольствие, делает положение палестинцев еще более тяжелым. Особенно сложная ситуация сложилась в Сирии, где многие лагеря стали ареной боев.