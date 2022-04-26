Иерусалим:
20 - 27°
Тель-Авив:
16 - 23°
Эйлат:
24 - 35°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток26 апреля 2022 г., 14:21

США предупредили ООН: война в Украине угрожает палестинцам голодом

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
США предупредили ООН: война в Украине угрожает палестинцам голодом

Заместитель представителя США в ООН Ричард Миллс сообщил Совету безопасности, что российско-украинская война может привести к нехватке продовольствия на палестинских территориях.

"Неспровоцированная агрессия президента Путина против Украины приведет в ближайшие недели к новому ухудшению продовольственной безопасности – как в Газе, так и на Западном берегу. Растут цены на продовольствие, топливо, другие товары", - сказал дипломат.

Напомним: Агентство ООН по помощи палестинским беженцам сообщило, что в связи с отсутствием финансирования оно рассматривает возможность передать обеспечение нужд пяти миллионов палестинцев, проживающих в лагерях беженцев, другим агентствам.


Глава агентства Филиппе Лазарини выступил с открытым письмом, в котором отметил, что война в Украине, вызвавшая рост цен на продовольствие, делает положение палестинцев еще более тяжелым. Особенно сложная ситуация сложилась в Сирии, где многие лагеря стали ареной боев.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 25 апреля 2022
UNRWA готовится отказаться от обеспечения палестинских беженцев

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:21 США предупредили ООН: война в Украине угрожает палестинцам голодом
13:12 Шейх аль-Азхара: не следует строить мечети рядом с церквями
14:35 Источники: Украина сокращает диппредставительство в Рамалле
14:32 Бывший иранский парламентарий признал: Иран вел работу над ядерным оружием
13:10 UNRWA готовится отказаться от обеспечения палестинских беженцев
12:12 Иранские власти сообщили об отражении масштабной кибератаки
07:00 Перед ракетным обстрелом израильской территории Насралла выступил с речь о "ночи Судьбы"
18:36 В Триполи происходят столкновения между родственниками беженцев с затонувшей лодки и военными
14:07 КСИР задержал в Персидском заливе контрабандистов нефти
11:43 Турция закрыла воздушное пространство для летящих в Сирию российских самолетов
Загрузка...