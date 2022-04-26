Шейх аль-Азхара: не следует строить мечети рядом с церквями

Великий шейх Ахмад аль-Тайиб, глава самого авторитетного религиозного заведения суннитского мира – института аль-Азхар, заявил, что мусульмане не должны возводить мечети рядом с уже существующими церквями.

По его словам, это не только станет источником напряженности, но и приведет к издевательствам над христианами, что запрещено законами ислама. Авторитетный богослов подчеркнул, что Коран не запрещает строительство новых церквей, а значит, и мусульмане не должны этому препятствовать.

При этом он отметил: точно таким же источником напряженности и основанием для издевательств станет и строительство церквей рядом с мечетями, а посему от этого также следует воздержаться. "Земля Аллаха широка, не надо тесниться", - добавил он.