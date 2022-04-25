Источники: Украина сокращает диппредставительство в Рамалле

Министерство иностранных дел Украины приняло решение о сокращении своего дипломатического представительства в Рамалле, пишет журналист Шимон Бриман, эксперт по израильско-украинским отношениям.

По его данным, решение будет реализовано в ближайшие дни.

Неофициальные источники в МИД Украины говорят о том, что это решение является реакцией на заявление председателя палестинской администрации Махмуда Аббаса о намерении принять приглашение президента РФ Владимира Путина и прибыть в Москву 9 мая для участия в "параде победы", а также – своего рода знаком признательности властям Израиля и в частности министру обороны Бени Ганцу за решение о государственных поставках Украине касок и бронежилетов.