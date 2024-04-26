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Ближний Восток

В Ливане ликвидирован Мусаб Халаф, высокопоставленный член организации "Аль-Джамаа аль-Исламия"

время публикации: 26 апреля 2024 г., 20:20 | последнее обновление: 26 апреля 2024 г., 21:07
В Ливане ликвидирован Мусаб Халаф, высокопоставленный член организации "Аль-Джамаа аль-Исламия"
AP Photo/Yousef Masoud

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о ликвидации в Ливане Мусаба Халафа, высокопоставленного члена организации "Аль-Джамаа аль-Исламия" (местного отделения "Братьев-мусульман", тесно связанного с ХАМАСом).

Террорист Мусаб Халаф принимал участие в планировании ряда террористических нападений на Израиль, в частности в районе горы Дов. Он действовал в тесном сотрудничестве с отделением ХАМАСа в Ливане, координируя планы террористов и руководя ими.

Халаф был уничтожен посредством ВВС ЦАХАЛа.

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