В Ливане ликвидирован Мусаб Халаф, высокопоставленный член организации "Аль-Джамаа аль-Исламия"
время публикации: 26 апреля 2024 г., 20:20 | последнее обновление: 26 апреля 2024 г., 21:07
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о ликвидации в Ливане Мусаба Халафа, высокопоставленного члена организации "Аль-Джамаа аль-Исламия" (местного отделения "Братьев-мусульман", тесно связанного с ХАМАСом).
Террорист Мусаб Халаф принимал участие в планировании ряда террористических нападений на Израиль, в частности в районе горы Дов. Он действовал в тесном сотрудничестве с отделением ХАМАСа в Ливане, координируя планы террористов и руководя ими.
Халаф был уничтожен посредством ВВС ЦАХАЛа.