В Ливане ликвидирован Мусаб Халаф, высокопоставленный член организации "Аль-Джамаа аль-Исламия"

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о ликвидации в Ливане Мусаба Халафа, высокопоставленного члена организации "Аль-Джамаа аль-Исламия" (местного отделения "Братьев-мусульман", тесно связанного с ХАМАСом).

Террорист Мусаб Халаф принимал участие в планировании ряда террористических нападений на Израиль, в частности в районе горы Дов. Он действовал в тесном сотрудничестве с отделением ХАМАСа в Ливане, координируя планы террористов и руководя ими.

Халаф был уничтожен посредством ВВС ЦАХАЛа.