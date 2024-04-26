Хуситы сообщили об успешной атаке на "израильское судно" в Аденском заливе

В ночь на 26 апреля йеменские хуситы сообщили об атаке на израильское судно MSC Darwin в Аденском заливе.

"Военно-морские силы Йемена провели операцию, нацеленную на израильское судно MSC Darwin в Аденском заливе, используя подходящие корабельные ракеты и беспилотники. Операция достигла своих целей", – говорится в заявлении.

Согласно данным на сайте MarineTraffic, отслуживающем в реальном времени информацию о движении судов, контейнер MSC Darwin ходит под флагом Либерии, принадлежит компании MSC ("Средиземноморская судоходная компания"), базирующейся в Женеве. Судно в момент публикации заявления хуситами находилось в Аденском заливе.