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Ближний Восток

Махмуд Аббас официально назначил Хусейна аш-Шейха своим заместителем

Палестинская администрация
время публикации: 26 апреля 2025 г., 21:46 | последнее обновление: 26 апреля 2025 г., 21:51
Махмуд Аббас официально назначил Хусейна аш-Шейха своим заместителем
AP Photo/Nasser Nasser

Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас назначил Хусейна аш-Шейха вице-президентом ПА и заместителем председателя исполнительного комитета Организации освобождения Палестины. Решение было поддержано исполкомом ООП.

Аш-Шейх в течение длительного срока считается "вторым человеком" в ООП. Теперь это получило и юридическое оформление. Политик закрепляет свой статус наиболее вероятного преемника 89-летнего Аббаса. Однако это еще не означает, что именно аш-Шейх станет третьим главой ПА.

Добавим, что в палестинском правительстве аш-Шейх занимает пост министра гражданской инфраструктуры и отвечает, в том числе, за связи с Израилем. Он неоднократно представлял ПА и на международной арене.

Ближний Восток
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