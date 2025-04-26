Махмуд Аббас официально назначил Хусейна аш-Шейха своим заместителем

Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас назначил Хусейна аш-Шейха вице-президентом ПА и заместителем председателя исполнительного комитета Организации освобождения Палестины. Решение было поддержано исполкомом ООП.

Аш-Шейх в течение длительного срока считается "вторым человеком" в ООП. Теперь это получило и юридическое оформление. Политик закрепляет свой статус наиболее вероятного преемника 89-летнего Аббаса. Однако это еще не означает, что именно аш-Шейх станет третьим главой ПА.

Добавим, что в палестинском правительстве аш-Шейх занимает пост министра гражданской инфраструктуры и отвечает, в том числе, за связи с Израилем. Он неоднократно представлял ПА и на международной арене.