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Ближний Восток

Аббас призвал ХАМАС вернуть всех израильских заложников

Заложники
ХАМАС
Палестинская администрация
время публикации: 23 апреля 2025 г., 13:30 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 13:33
Аббас призвал ХАМАС вернуть всех израильских заложников
AP Photo/Frank Franklin II

Председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас выступил на сессии палестинского центрального совета. Он призвал ХАМАС выдать Израилю всех захваченных заложников.

"Мы стоим перед опасностью новой Накбы. Переворот, совершенный ХАМАСом в секторе Газы в 2007 году, дал Израилю повод, чтобы разрушить сектор. Верните заложников и лишите Израиль оправданий за его действия", – заявил Аббас. По его словам, ХАМАС считает гибель палестинцев "тактическими потерями".

"Жители сектора Газы переживают геноцид, многие семьи полностью уничтожены. То, что происходит сейчас – насильственное изгнание населения израильскими агрессорами", – сказал палестинский лидер, выразив уверенность, что прекращения огня не будет, поскольку нынешняя ситуация устраивает и ХАМАС, и правительство Биньямина Нетаниягу.

Отметим, что одной из главных задач нынешней сессии – введения поста заместителя председателя центрального совета ООП. Тот, кто займет этот пост, скорее всего станет фаворитом среди возможных преемников Аббаса.

Ближний Восток
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