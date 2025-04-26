На еврейском кладбище Дамаска неизвестные пытались извлечь останки каббалиста Хаима Витала

В конце минувшей недели неизвестные проникли на еврейское кладбище в Дамаске, сломав его главные ворота, и предприняли попытку извлечь из могилы останки выдающегося каббалиста Хаима Витала, умершего в 1620 году.

Еврейская община Дамаска проинформировала власти о серьезном инциденте.

Полиция осмотрела место, где неизвестные выкопали яму рядом с могилой каббалиста. Власти пообещали немногочисленным членам еврейской общины найти виновных в вандализме.

Хаим Витал родился в Цфате, был учеником ведущего каббалиста своего поколения рабби Ицхака Лурии или Ари, оказавшим на него большое влияние. После смерти Ари в 1572 году стал его преемником, возглавив каббалистов Цфата.

Не желая выполнять запрос Османского губернатора, Витал сбежал в Дамаск. В 1620 он умер, готовясь к возвращению в Цфат.

Его именем названы улицы в Иерусалиме и Тель-Авиве.