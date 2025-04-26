В Омане состоится третий раунд "ядерных переговоров" между США и Ираном

Специальный представитель президента США Стив Виткофф прибыл в Маскат (Оман), где сегодня, 26 апреля, состоится очередной раунд переговоров через оманских посредников, передает агентство Reuters.

Тегеран будет представлять министр иностранных дел Аббас Аракчи.

Главная тема переговоров: ядерная программа Ирана, ее ограничения в обмен на снятие санкций.

Это третий раунд переговоров. Неделю назад переговоры проходили в Риме. Обе стороны охарактеризовали их как конструктивные.

Накануне в интервью журналу Time президент США Дональд Трамп прокомментировал возможное нападение Израиля на Иран. "Я не останавливал Израиль от нападения, но и не облегчал им задачу. Я сказал, что предпочитаю соглашение нападению, но оставил выбор за ними. Он (Нетаниягу) может вступить в войну с Ираном, мы не будем втянуты. Но если мы не достигнем соглашения (с Ираном) – я с большим удовольствием присоединюсь", – заявил Трамп, дав понять, что готов встретиться с верховным лидером Ирана Али Хаменеи.