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Ближний Восток

В Омане состоится третий раунд "ядерных переговоров" между США и Ираном

США
Иран
Ядерное оружие
время публикации: 26 апреля 2025 г., 07:25 | последнее обновление: 26 апреля 2025 г., 07:38
В Омане состоится третий раунд "ядерных переговоров" между США и Ираном
Iranian Foreign Ministry via AP

Специальный представитель президента США Стив Виткофф прибыл в Маскат (Оман), где сегодня, 26 апреля, состоится очередной раунд переговоров через оманских посредников, передает агентство Reuters.

Тегеран будет представлять министр иностранных дел Аббас Аракчи.

Главная тема переговоров: ядерная программа Ирана, ее ограничения в обмен на снятие санкций.

Это третий раунд переговоров. Неделю назад переговоры проходили в Риме. Обе стороны охарактеризовали их как конструктивные.

Накануне в интервью журналу Time президент США Дональд Трамп прокомментировал возможное нападение Израиля на Иран. "Я не останавливал Израиль от нападения, но и не облегчал им задачу. Я сказал, что предпочитаю соглашение нападению, но оставил выбор за ними. Он (Нетаниягу) может вступить в войну с Ираном, мы не будем втянуты. Но если мы не достигнем соглашения (с Ираном) – я с большим удовольствием присоединюсь", – заявил Трамп, дав понять, что готов встретиться с верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Ближний Восток
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