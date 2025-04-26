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Ближний Восток

На юге Ирана прогремел мощный взрыв, сотни пострадавших

Иран
время публикации: 26 апреля 2025 г., 12:46 | последнее обновление: 26 апреля 2025 г., 13:40
На юге Ирана прогремел мощный взрыв
соцсети (архив)

В порту Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана прогремел мощный взрыв.

В Исламской Республике сообщили, что взрыв разрушил "офисное здание". Обстоятельства взрыва пока неясны.

Иранские СМИ сообщают, что число пострадавших в результате взрыва достигает 200 человек. Также сообщается, что взрыв, по всей видимости, был вызван пожаром на складе, содержавшем легковоспламеняющиеся материалы.

Ближний Восток
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