По данным информационного агентства AFP, в течение дня в Каир прибудет переговорная делегация ХАМАСа.

Ранее сообщалось о новом раунде переговоров об освобождении заложников и прекращении военных действий в секторе Газы.

Канал сообщает, что делегация ХАМАСа, во главе с , уже прибыла в Каир. Она обсудит с египетскими посредниками усилия по достижению прекращения огня.

Несколько дней назад член политбюро ХАМАСа Халиль аль-Хайя объявил, что группировка отвергает предложение Израиля. "Нетаниягу выдвинул невыполнимые условия, которые не приведут ни к прекращению боевых действий, ни к полному выводу израильских сил из сектора Газы", – заявил он.