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Ближний Восток

В течение дня в Каир прибудет переговорная делегация ХАМАСа

Война с ХАМАСом
Заложники
ХАМАС
время публикации: 26 апреля 2025 г., 09:24 | последнее обновление: 26 апреля 2025 г., 09:36
В течение дня в Каир прибудет переговорная делегация ХАМАСа
AP Photo/Khalil Hamra

По данным информационного агентства AFP, в течение дня в Каир прибудет переговорная делегация ХАМАСа.

Ранее сообщалось о новом раунде переговоров об освобождении заложников и прекращении военных действий в секторе Газы.

Канал сообщает, что делегация ХАМАСа, во главе с , уже прибыла в Каир. Она обсудит с египетскими посредниками усилия по достижению прекращения огня.

Несколько дней назад член политбюро ХАМАСа Халиль аль-Хайя объявил, что группировка отвергает предложение Израиля. "Нетаниягу выдвинул невыполнимые условия, которые не приведут ни к прекращению боевых действий, ни к полному выводу израильских сил из сектора Газы", – заявил он.

Ближний Восток
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