Взрыв в Иране: более 400 пострадавших

Иранское агентство Fars сообщило, что число пострадавших в результате мощного взрыва в порту Шахид Раджаи недалеко от города Бендер-Аббас на юге Ирана возросло до 406 человек.

Сила взрыва была такой, что он разрушил несколько зданий и автомобилей.

В субботу, 26 апреля, в порту Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана прогремел мощный взрыв. По всей видимости, он был вызван пожаром на складе, содержавшем легковоспламеняющиеся материалы.