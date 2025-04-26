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Ближний Восток

Взрыв в Иране: более 400 пострадавших

Иран
время публикации: 26 апреля 2025 г., 14:24 | последнее обновление: 26 апреля 2025 г., 15:30
Взрыв в Иране: более 400 пострадавших
AP Photo/Vahid Salemi

Иранское агентство Fars сообщило, что число пострадавших в результате мощного взрыва в порту Шахид Раджаи недалеко от города Бендер-Аббас на юге Ирана возросло до 406 человек.

Сила взрыва была такой, что он разрушил несколько зданий и автомобилей.

В субботу, 26 апреля, в порту Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана прогремел мощный взрыв. По всей видимости, он был вызван пожаром на складе, содержавшем легковоспламеняющиеся материалы.

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